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НБУ: Дефицит госбюджета возрастет до 8%, но это не страшно
16:57 01.04.2020 |
Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией.
"Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой", - сообщает Сологуб.
По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.
"У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию", - объясняет он.
Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.
"Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то это он может составить 10 процента, а реальный - 10 процентов. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП ", - резюмирует топменеджеров НБУ.
Напомним:
Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне - 8,8 млрд грн.
30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
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