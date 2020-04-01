Кабмин решил провести индексацию пенсий с 1 мая

Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Постановление, в частности, предусматривает:

* индексацию пенсий на 11%;

* ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн;

* установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кроме того, в апреле будет произведена единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения. В частности:

* пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года;

* получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью");

* получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

* получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату

В то же время премьер-министр сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.

"Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, проведение индексации пенсий планируется с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.