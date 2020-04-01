Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин решил провести индексацию пенсий с 1 мая
16:54 01.04.2020 |
Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Постановление, в частности, предусматривает:
* индексацию пенсий на 11%;
* ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн;
* установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
Кроме того, в апреле будет произведена единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения. В частности:
* пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года;
* получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью");
* получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
* получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату
В то же время премьер-министр сообщил, что инициативы требуют принятия изменений в госбюджет.
"Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, проведение индексации пенсий планируется с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича
|Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными
|Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГНС: За первый квартал поступления от НДС выросли более чем на 60%
|Несмотря на «коронавирусный» карантин долг населения за жилкомуслуги уменьшился
|Индекс ожиданий деловой активности в марте снизился до 45,8 пунктов из 100 после повышения накануне - НБУ
|Нотариусам рекомендовано во время карантина проводить только неотложные нотариальные действия
|Большая часть бизнеса готова вернуться в офис вместо снижения зарплаты на удаленной работе - опрос ЕБА
|НБУ: Дефицит госбюджета возрастет до 8%, но это не страшно
Это интересно
|Два экрана, Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти. Титановый китаец 8848 Titanium M6 5G стоит до 4200 долларов
|Apple Watch Series 6 получат Touch ID, отслеживание сна и поддержку Wi-Fi 6
|Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом современности. Появились результаты тестирования смартфона в AnTuTu
|Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»
|Щупальца осьминога послужили прототипом для мягкого роботизированного захвата
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе