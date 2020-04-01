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Количество безработных сократилось на 5,7% – Госстат
15:55 01.04.2020 |
В 2019 году в Украине насчитывалось около 1,49 млн безработных лиц трудоспособного возраста, что на 5,7% меньше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В 2019 году безработными были в среднем 1,49 млн украинцев трудоспособного возраста (8,6% от всего населения страны трудоспособного возраста), что на 5,7% меньше, чем в 2018 году. Занятыми в прошлом году были 67,6% населения Украины трудоспособного возраста (15,89 млн человек; на 1,1% больше, чем в 2018 году).
На предприятиях Украины (которые являются юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек) в 2019 году в среднем работало 7,44 млн штатных сотрудников (на 2,8% меньше, чем в 2018 году).
Среднемесячная заработная плата в 2019 году в среднем по Украине составила 10 497 грн (на 18,4% больше, чем в 2018 году).
Как сообщалось, по данным Госстата, в 2018 году в среднем по Украине безработными были 1,58 млн человек трудоспособного возраста (9,1% от всего населения страны трудоспособного возраста), что на 71% меньше, чем в 2018 году.
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