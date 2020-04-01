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Карантин существенно снизил мартовские регистрации новых легковых авто
15:52 01.04.2020 |
В первый весенний месяц 2020 года, часть которого прошла в режиме карантинных ограничений, украинцы приобрели и смогли зарегистрировать 6244 новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин снизились на 15 процентов. Также март оказался самым «неурожайным» месяцем первого квартала.
Напомним, в январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале почти 7 тыс. шт.
Лидерскую позицию на рынке продолжает сохранять за собой RENAULT. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом, мартовские регистрации новых Рено увеличились на 20 процентов.
На втором месте TOYOTA - 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности Тойота отстала на 21 процент.
Третью ступеньку рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 576 покупателей, что на 19% меньше, чем годом ранее.
Четвертая позиция у NISSAN - 353 авто (-38% к марту 2019г.).
Замыкает пятерку лидеров месяца HYUNDAI - 317 авто (-25%).
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль RENAULT Duster. В зачете этой модели - 619 регистраций.
Всего в первом квартале 2020 года в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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