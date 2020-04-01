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35% украинцев во время карантина работают в обычном режиме, 29% дистанционно — опрос
13:43 01.04.2020 |
35% опрошенных украинцев продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% - работают дистанционно, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% - потеряли работу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта).
"Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что придерживаются частичных ограничений. Только каждый десятый отметил, что не придерживается карантина.
Чаще о полном самоограничении отмечали жители Центра, женщины и представители старшей возрастной группы", - говорится в сообщении
При этом, 60% опрошенных подчеркнули, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит менее чем на месяц.
"16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2 месяцев, 7% - до 3 месяцев, 6% - до полугода, 3% - до года и больше", - подчеркнули социологи.
В то же время почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис.
"Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% - не переживают). Лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки, сразу три четверти - не переживают из-за этого", - говорится в результатах опроса.
Опрос проводился среди населения в возрасте от 18 лет во всех областях кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборочная совокупность: I волна - 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна - 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.
Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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