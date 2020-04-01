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Доходы госбюджета в марте-2020 недовыполнены на 10%
13:49 01.04.2020 |
Доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,4% меньше плана и на 2,6% выше показателя за март-2019, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, обнародованные в среду.
Согласно им, общий фонд госбюджета получил 78,4 млрд, что на 10,3% меньше планового показателя.
По данным Госказначейства, в январе-марте госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 210,7 млрд грн. В том числе общий фонд получил 183 млрд грн, недовыполнение составило 13%.
Как указала ГКСУ, в марте налоговые поступления составили 51,3 млрд грн, что на 5,8% отстает от плана, но на 8,1% выше прошлогоднего показателя.
Таможня в марте принесла 24,5 млрд грн - на 18,8% меньше плана и на 10,8% меньше прошлогоднего показателя.
Возмещение НДС в марте снизилось до 10,64 млрд грн по сравнению с февальскими 10,8 млрд грн, указало Госказначейство.
В январе-марте 2020 года налоговая служба принесла 110,8 млрд грн, что почти на 15% выше показателя за три месяца 2019 года.
Доходы от таможни в госбюджет за три месяца составили 65 млрд грн, отставание от плана достигло 23,3% и 13,7% – от показателя за аналогичный период прошлого года.
Всего план по налоговым и таможенным органам недовыполнен за три месяца на 13%, в марте – на 10,4%.
Доходы местных бюджетов в марте-2020 возросли на 17,3% по сравнению с мартом-2019 и были на 12,4% ниже ожидаемого показателя – 21,8 млрд грн, а за три месяца местные бюджеты получили 69 млрд грн, что на 14,5% выше января-марта-2019 и на 7,4% меньше плана, свидетельствуют данные казначества. Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили почти 24 млрд грн, что на 23% выше марта-2019, а за три месяца этот показатель возрос на 16,6% – до 69,3 млрд грн.
Доходы госбюджета Украины в 2020 году определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе общего фонда - 975,17 млрд грн, и расходами 1,182 трлн грн, в том числе – 1,052 трлн грн по общему фонду.
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