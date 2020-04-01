Гостаможня будет отслеживать морские грузоперевозки онлайн

Государственная таможенная служба присоединилась в тестовом режиме к блокчейн-платформе TradeLens, которая позволяет отслеживать перемещение морских грузоперевозок онлайн, сообщила таможня в Facebook.

"Центральный аппарат Гостаможслужбы получил доступ к кабинету, который позволяет отслеживать онайл-логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину. Благодаря данным TradeLens таможня уже отправила на более тщательную проверку контейнер - превышение веса на 700 кг", - указала таможня в сообщении в среду.

Вскоре к тестированию работы платформы присоединятся другие украинские таможни, которые имеют выход к портам. Работа в тестовом режиме продлится около года.

TradeLens - совместный проект датского транспортного конгломерата Maersk и американской IT-корпорации IBM. Платформой пользуются свыше 150 участников для организации контейнерной логистики и отслеживания грузов.

"В экосистему TradeLens входят свыше сотни морских портов и портовых операторов, 20+ морских перевозчиков и интермодальных операторов (перевозчиков, которые транспортируют товар несколькими видами транспорта), 10+ таможен других стран и одна из ведущих международных банковских групп", - отметили в Гостаможне.