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Минэкоэнерго объявило о старте программы «Теплые кредиты» в 2020 году
15:59 31.03.2020 |
Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.
Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин на своей странице в сети Facebook. В пресс-центре Госэнергоэффективности информацию подтверждают.
О начале кредитования по программе "Теплые кредиты" будет объявлено отдельно.
В Госэнергоэффективности отмечают, что в рамках программы украинские семьи смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:
* 20% суммы кредита - на установку твердотопливных котлов (35% - для субсидиантов);
* 35% - на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
* от 40% до 70% - для ОСМД.
Отмечается, что участники программы смогут получить дополнительную компенсацию не только из государственного, но и из местных бюджетов:
"Для этого совместно с Агентством разработаны и уже работают 128 местных программ удешевления "теплых кредитов". Общая сумма их финансирования в 2020 году составляет почти 150 млн гривен".
После внедрения энергоэффективных мероприятий, предусмотренных программой, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах, отмечают в Госэнергоэффективности.
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