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Валовый внешний долг Украины в IV кв.-2019 вырос на 2,8%, за год - на 6,1%
12:46 31.03.2020 |
Валовый внешний долг Украины на конец 2019 года составил $121,74 млрд, что на $3,31 млрд, или 2,8%, больше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно его данным, относительно ВВП в октябре-декабре долг сократился с 80,8% до 78,6%.
НБУ напомнил, что на начало 2020 года валовый внешний долг составлял $114,71 млрд, или 87,8% ВВП, его увеличение за год составило $7,03 млрд, или 6,1%.
Согласно данным центробанка, внешний долг госсектора вырос в четвертом квартале на $1,6 млрд - до $51,8 млрд (33,4% от ВВП) в результате чистой покупки нерезидентами ОВГЗ на $0,8 млрд и чистых привлечений правительства по кредитам официальных кредиторов и иностранных коммерческих банков на сумму $0,5 млрд.
В том числе долг НБУ в четвертом квартале 2019 года в результате роста курса SDR увеличился на $0,1 млрд - до $7,3 млрд.
Одновременно выросли внешние обязательства частного сектора - на $1,7 млрд, до $69,9 млрд (45,2% от ВВП). Причинами стали рост обязательств по негарантированными кредитам реального сектора на $0,7 млрд, поступления по еврооблигациям "Нафтогаза" в ноябре на $0,5 млрд и увеличение объема обязательств по торговым кредитам и авансам на $0,2 млрд.
В то же время объем внешних обязательств банков в отчетном квартале сократился с $4,9 млрд до $4,8 млрд в результате погашений по долгосрочным кредитам банков.
Нацбанк уточнил, что объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) выросли за квартал на $0,8 млрд - до $22,3 млрд (14,4% от ВВП).
Согласно статистике центробанка, основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2019 оставался доллар США - 66,7% от общего объема внешнего долга, однако его доля за квартал сократилась на 1,2 процентных пункта (п.п.). Вместе с тем возрос удельный вес заимствований в евро - с 16,0% до 16,8% и в гривне - с 4,3% до 4,9%. Доля обязательств в SDR перед МВФ почти не изменилась и составила 9,3%, как и объем обязательств в российских рублях - 1,6%.
Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за квартал вырос на $1,0 млрд и на конец 2019 года составил $48,4 млрд.
В частности, обязательства госсектора (правительства и центрального банка), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев, сократились на $0,2 млрд - до $5,7 млрд за счет будущих выплат по ОВГЗ на соответствующую сумму.
Сокращение будущих погашений обязательств банковского сектора на $0,08 млрд - до $2,6 млрд - произошло за счет уменьшения погашений по кредитам (на $54 млн - до $1,2 млрд).
Общие объемы обязательств реального сектора, которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев (вместе с межфирменным долгом), выросли на $1,2 млрд - до $40,1 млрд в результате увеличения объемов погашения задолженности по кредитам (на $0,5 млрд по краткосрочным, на $0,5 млрд - по долгосрочным), уточняет НБУ.
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