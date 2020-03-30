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Рада уволила министров финансов и здравоохранения через три недели после назначения
Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.
Как передает БизнесЦензор, проект постановления №3281 об увольнении Уманского поддержало 249 народных депутатов, за увольнение Емца проголосовал 271 нардеп.
При этом Верховная Рада отказалась назначить на освободившиеся должности новых министров, предложенных Кабмином.
Так, за постановление о назначении Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 депутата при минимально необходимых 226 голосах.
Кандидатуру Максима Стиепанова на должность главы Минздрава поддержали 217 депутатов.
После этого спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение вопроса назначения министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.
В экономическом блоке на должность министра финансов был назначен Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 2010 году исполнял обязанности главы Минфина.
При этом на должность министра здравоохранения назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах во время президентства Виктора Януковича.
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