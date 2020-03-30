Фракции ОПЗЖ и «Батькивщина» выступили за реструктуризацию внешнего долга Украины

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за реструктуризацию государственного долга, заявляет ее лидер Юрий Бойко.

"Проведение реструктуризации внешних долгов… это также очень важно для наполнения бюджета. Не просто кромсать бюджет…, а провести профессиональные переговоры по реструктуризации внешней задолженности", - сказал Бойко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

За реструктуризацию государственного долга выступили и во фракции "Батькивщина".

"Вместо реструктуризации долга, что нужно делать сегодня немедленно, выбрана стратегия безразмерного наращивания госдолга, чем загоняется страна в тупик. Мы такое поддерживать не будем и надеемся, что продолжиться конструктивное сотрудничество всех политических сил и органов власти, но в правильном русле и с правильной стратегией. Нет продаже земли и нет наращиванию госдолга", - сказала лидер политической силы Юлия Тимошенко.

Группа "За будущее" также выступила за реструктуризацию госдолга.