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Утроение дефицита госбюджета-2020 профинансируют за счет роста внутренних госзаймов на ¾ и внешних вдвое - законопроект
12:35 30.03.2020 |
Обновленный проект госбюджета-2020 (№3279), внесенный Кабинетом министров в Верховную Раду, предполагает увеличение предельного размера дефицита в 3,1 раза - с 96,3 млрд грн до 202,1 млрд грн, и его намечено профинансировать за счет роста внутренних госзаймов на 76% и внешних - на 97,8%.
Согласно проекту, обнародованному на сайте Рады, внутренние заимствования предложено увеличить на 146,5 млрд грн (все по общему фонду) - до 377,6 млрд грн при росте выплат на 54,4 млрд грн, или 33,6% - до 216,3 млрд грн.
Внешние заимствования намечено повысить на 131 млрд грн (все по общему фонду) - до 265,1 млрд грн при увеличении выплат на 9,4 млрд грн, или 7,9% - до 129,7 млрд грн.
Одновременно план поступлении от приватизации снижен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн.
Согласно данным Госказначейства, по итогам января-февраля дефицит госбюджета составил 21,6 млрд грн. Внутренние заимствования составили 31 млрд грн, выплаты по ним - 49,1 млрд грн, внешние - соответственно 34,2 млрд грн и 2,7 млрд грн. Приватизация за январь-февраль принесла чуть меньше 0,2 млрд грн.
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