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Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу
11:59 30.03.2020 |
Кабинет министров увеличил Фонд общеобязательного государственного социального страхования почти на 500 млн грн. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 29 марта.
В пресс-службе Минэкономики сообщили, что дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые смогут воспользоваться социальными программами. Это важно для поддержки безработных, отмечается в сообщении. Также
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.
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