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Украина намерена воздержаться от большой приватизации на период кризиса - глава ФГИ
10:34 30.03.2020 |
Украина временно, до стабилизации ситуации на мировых рынках, откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - написал он в Facennok в понедельник.
В то же время Сенниченко подчеркнул, что политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остаются неизменными: не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам.
По его словам, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. "Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса", - отметил глава ФГИ.
Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена. "Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну", - пояснил позицию Сенниченко.
Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", в обновленном проекте госбюджета-2020, который правительство внесло в Верховную Раду 29 марта, план приватизационных поступлений уменьшен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн.
Как сообщалось, ранее ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации. Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод (ОПЗ).
Далее к концу октября к приватизации намечено было подготовить "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш" и к концу года - "Центрэнерго".
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