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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин обновил макроэкономический прогноз: доллар по 29,5 и безработица на уровне 9,4%

08:22 30.03.2020 |

Экономика

 

Во время разработки изменений в бюджете правительство обновило макроэкономический прогноз, и на заседании Кабмина утвердили новые цифры.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время разработки изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями", - написал Шмыгаль.

Кабмин обновил макроэкономический прогноз: доллар по 29,5 и безработица на уровне 9,4%

 

Он отметил, что "возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации".

Шмыгаль также выложил инфографику относительно ключевых параметров нового макроэкономического прогноза.

В связи с этой инфографикой, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%: с 5,6 до 8,7%.

Также, согласно данным Шмыгаля, среднегодовой курс гривни к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн.

Также прогнозируется, что среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн. "С учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом", - отмечается в инфографике.

Уровень безработицы, согласно этой инфографикой, прогнозируется на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.
По материалам: Укринформ
 

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