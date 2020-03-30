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Кабмин обновил макроэкономический прогноз: доллар по 29,5 и безработица на уровне 9,4%
08:22 30.03.2020 |
Во время разработки изменений в бюджете правительство обновило макроэкономический прогноз, и на заседании Кабмина утвердили новые цифры.
Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Во время разработки изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что "возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации".
Шмыгаль также выложил инфографику относительно ключевых параметров нового макроэкономического прогноза.
В связи с этой инфографикой, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%: с 5,6 до 8,7%.
Также, согласно данным Шмыгаля, среднегодовой курс гривни к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн.
Также прогнозируется, что среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн. "С учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом", - отмечается в инфографике.
Уровень безработицы, согласно этой инфографикой, прогнозируется на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.
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