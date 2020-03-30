Финансовые новости
- |
- 30.03.20
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство предлагает на 30% уменьшить зарплату руководителям госпредприятий - Шмыгаль
08:17 30.03.2020 |
Кабинет министров предлагает на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.
Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне», - написал он.
«Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем пересмотр госбюджета с себя», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, Шмыгаль заявил, что правительство завершило предварительную работу над изменениями в госбюджет.
Он отметил, что в изменениях в государственный бюджет сохранены расходы на сферу инфраструктуры, культуры и образования.
Расходы Стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война на Донбассе. Как оккупанты делают коронавирус своим «биологическим оружием»
|Операция «Еготамнет». Чем заняты оккупанты во время коронавирусной пандемии
|Позитив недели. КБ «Луч» разработало новый ЗРК на основе ракеты «Ольха»
|Каким будет рынок земли и когда его запустят. Слуги народа обнародовали детали
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу
|Комитет, который должен рассмотреть «антиколомойский» законопроект, перенесли: нет кворума
|Украина намерена воздержаться от большой приватизации на период кризиса - глава ФГИ
|Золото 30 марта дешевеет на уходе инвесторов в ликвидность из-за коронавируса
|Каким будет рынок земли и когда его запустят. Слуги народа обнародовали детали
|Кабмин передал в Раду проект изменений в госбюджет-2020 с дефицитом в 6% ВВП
Это интересно
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция
|У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
|Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе
|Microsoft и NVIDIA сообщили о начале восстановления цепочек поставок
|Игровая графика уровня настольных ПК на смартфонах? Crytek готова выпустить мобильную версию движка CryEngine