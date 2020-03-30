Правительство предлагает на 30% уменьшить зарплату руководителям госпредприятий - Шмыгаль

Кабинет министров предлагает на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне», - написал он.

«Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем пересмотр госбюджета с себя», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, Шмыгаль заявил, что правительство завершило предварительную работу над изменениями в госбюджет.

Он отметил, что в изменениях в государственный бюджет сохранены расходы на сферу инфраструктуры, культуры и образования.

Расходы Стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.