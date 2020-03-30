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Кабмин хочет сохранить финансирование поддержки экономики: на какие отрасли сколько
08:12 30.03.2020 |
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверяет, что Кабинет министров в обновленном госбюджете предусматривает продолжение финансирования основных программ поддержки экономики.
Об этом он написал в Telegram.
«Кабинет министров просчитывает последствия эпидемии коронавируса, и именно поэтому в обновленном бюджете мы предлагаем продолжить финансирование основных программ поддержки экономики», - заявил глава правительства.
В частности, по его словам, после детального пересмотра и аудита всех бюджетных программ Кабмин планирует сохранить финансирование в полном объеме для аграриев и фермеров. «Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривню и составит лишь в этом году 4 млрд грн», - пообещал он.
Также правительство продолжает финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. По данным Шмыгаля, расходы на новейшие технологии и наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции сохранены на уровне 2,5 млрд грн.
Кроме того, подчеркнул Премьер-министр, предлагается сохранить почти на 100% финансирования строительства и ремонта дорог в Украине. На развитие сети автомобильных дорог - 37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланировано 21,8 млрд грн., уточнил он.
Среди программ, которые правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. «Общий объем программы предлагаем установить на уровне 3,6 млрд грн», - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, утром 29 марта Шмыгаль заявил, что правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год. При этом он заверил, что в новой редакции документа «максимально сохранены» расходы на инфраструктуру, культуру и образование.
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