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Премьер предлагает Раде назначить Буславец министром энергетики, Марченко – министром финансов и Степанова – главой Минздрава
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди, Сергея Марченко – министров финансов и Максима Степанова – министром здравоохранения Украины.
Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы 29 марта в парламенте.
Также премьер предлагает Раде уволить с должности министра финансов Игоря Уманского, а должности главы Минздрава – Илью Емца.
Согласно Конституции Украины, как и указано в представлениях премьера, кандидатуры на должности министров вносятся премьером по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции в нынешней Верховной Раде.
Ольга Буславец ранее занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.
Сергей Марченко – бывший замминистра финансов и экс-замглавы администрации президента при Петре Порошенко, баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" тогдашнего премьера Владимира Гройсмана.
Максим Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями.
Степанов был назначен на эту должность в январе 2017 года после того, как в декабре 2016 года, занимая должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской ОГА. До этого область возглавлял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
У М.Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.
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