Зеленский допускает, что «зеленое большенство» в Раде доведет страну до дефолта

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала Верховной Радой в понедельник 30 марта голосований за «жизненно важные законы» Украину может ожидать дефолт.

Об этом сообщил президент в видеообращении в воскресенье.

«Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перекрестке и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики государства и преодоления кризиса», - заявил он.

«Иначе - второй путь. Это - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта», - предупредил президент.

Президент подчеркнул, що в последние недели Офис президента и Кабмин договорились о финансовой поддержке Украины.

«Теперь - очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов», - подчеркнул он.

Еще в пятницу 27 марта Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.

Законопроект о банках не позволяет возвращать прежним владельцам банки-зомби, которые сейчас ликвидируются ФГВФЛ, или национализированные банки (речь идет о ПриватБанке и экс-владельце Игоре Коломойском).

Украина может получить совместно Всемирного банка, МВФ и ЕБРР «по меньшей мере» $10 млрд.

По его словам, в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый «быстрый транш» в размере до $2 млрд из обещанных $8 млрд, и эти средства поступят в государственный бюджет.