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Зеленский допускает, что «зеленое большенство» в Раде доведет страну до дефолта
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала Верховной Радой в понедельник 30 марта голосований за «жизненно важные законы» Украину может ожидать дефолт.
Об этом сообщил президент в видеообращении в воскресенье.
«Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перекрестке и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики государства и преодоления кризиса», - заявил он.
«Иначе - второй путь. Это - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта», - предупредил президент.
Президент подчеркнул, що в последние недели Офис президента и Кабмин договорились о финансовой поддержке Украины.
«Теперь - очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов», - подчеркнул он.
Еще в пятницу 27 марта Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.
Законопроект о банках не позволяет возвращать прежним владельцам банки-зомби, которые сейчас ликвидируются ФГВФЛ, или национализированные банки (речь идет о ПриватБанке и экс-владельце Игоре Коломойском).
Украина может получить совместно Всемирного банка, МВФ и ЕБРР «по меньшей мере» $10 млрд.
По его словам, в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый «быстрый транш» в размере до $2 млрд из обещанных $8 млрд, и эти средства поступят в государственный бюджет.
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