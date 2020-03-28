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Задолженность по зарплате в Украине в феврале сократилась на 0,5% - Госстат
23:01 27.03.2020 |
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в феврале сократилась на 0,5%, и на 1 марта 2020 года составила 3,02 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,7% и на 1 марта текущего года составила 1,89 млрд грн.
Как сообщило статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в феврале-2020 года зафиксировано во Львовской (на 60,8%), Черновицкой (на 55,2%), Ивано-Франковской (на 20,5%), Житомирской (на 16,7%), Николаевской (на 9,8%), Луганской (на 8,8%), Хмельницкой (на 6,8%) областях.
При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Херсонской (на 52,1%), Закарпатской (на 50,9%), Кировоградской (45,5%), Волынской (на 14,8%), Ривненской (на 7,7%), Одесской (на 5,6%) областях.
Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в феврале 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере госуправления и обороны; обязательного социального страхования на 54% (до 5,779 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 38,3% (до 15,556 млн грн), образовании - на 19,5% (до 16,95 млн грн), сельском хозяйстве на 17,1% (до 40,877 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания - на 11,9% (до 3,203 мон грн), строительстве - на 4,8% (до 53,761 млн грн), сфере искусства, спорта, развлечений - в 3,2 раза (до 0,293 млн грн).
В то же время сократилась задолженность по зарплате в сфере оптовой и розничной торговли на 35,7% (до 28,353 млн грн) и промышленности - на 1,2% (до 2,325 млрд грн).
Официальный курс на 27 марта - 28,1381 грн./$1.
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