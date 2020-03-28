Финансовые новости
- |
- 28.03.20
- |
- 00:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госдолг Украины в феврале-2020 снизился на 1,46% в гривне - Минфин
18:00 27.03.2020 |
Совокупный государственный долг Украины в феврале из-за ослабления гривни снизился на 1,46% в гривне - до 2,047 трлн грн и на 0,02% в долларовом эквиваленте - до $83,38 млрд, сообщило Министерство финансов в пятницу.
Минфин напомнил, что в феврале провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование госбюджета было привлечено 14 млрд грн.
Расходы госбюджета по погашению госдолга в феврале-2020 составили 20,1 млрд грн, по обслуживанию - 7,6 млрд грн.
Основная сумма выплат была проведена по ОВГЗ, номинированным как в национальной, так и в иностранной валюте.
"Также проводились платежи по кредитам международных финансовых организаций: по кредитам под гарантии Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка", - добавили в министерстве.
Как сообщалось, совокупный госдолг Украины в январе-202 из-за девальвации гривни сократился в долларовом выражении на 1,1% - до $83,43 млрд, одновременно в гривневом выражении он вырос на 4% - до 2 трлн 79,02 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский
|Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник – Зеленский
|Кризис доверия: чем опасны для Украины дефолт и разрыв с МВФ
|Коломойский страшнее коронавируса. Почему Зеленский рискует потерять $5 млрд от МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Задолженность по зарплате в Украине в феврале сократилась на 0,5% - Госстат
|МВФ еще не дал ответа относительно реструктуризации долгов Украины - Зеленский
|Рада начинает согласовывать с ЕС энергетические законопроекты по новой процедуре
|Кризис доверия: чем опасны для Украины дефолт и разрыв с МВФ
|Госдолг Украины в феврале-2020 снизился на 1,46% в гривне - Минфин
|В феврале средняя зарплата выросла на 120 гривен — Госстат
Это интересно
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция
|У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
|Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе
|Microsoft и NVIDIA сообщили о начале восстановления цепочек поставок
|Игровая графика уровня настольных ПК на смартфонах? Crytek готова выпустить мобильную версию движка CryEngine
|Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?