Госдолг Украины в феврале-2020 снизился на 1,46% в гривне - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в феврале из-за ослабления гривни снизился на 1,46% в гривне - до 2,047 трлн грн и на 0,02% в долларовом эквиваленте - до $83,38 млрд, сообщило Министерство финансов в пятницу.

Минфин напомнил, что в феврале провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование госбюджета было привлечено 14 млрд грн.

Расходы госбюджета по погашению госдолга в феврале-2020 составили 20,1 млрд грн, по обслуживанию - 7,6 млрд грн.

Основная сумма выплат была проведена по ОВГЗ, номинированным как в национальной, так и в иностранной валюте.

"Также проводились платежи по кредитам международных финансовых организаций: по кредитам под гарантии Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, совокупный госдолг Украины в январе-202 из-за девальвации гривни сократился в долларовом выражении на 1,1% - до $83,43 млрд, одновременно в гривневом выражении он вырос на 4% - до 2 трлн 79,02 млрд грн.

