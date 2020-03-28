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В феврале средняя зарплата выросла на 120 гривен — Госстат
17:54 27.03.2020 |
Реальная заработная плата в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года возросла на 12,2%, по сравнению с январем 2020 года на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 1,1%, но в годовом измерении возросла на 15%, составив 10847 грн.
Ведомство уточнило, что январе-2020 она составляла 10727 грн, декабре 2019 года - 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года наблюдался в Луганской (19,1%), Николаевской (18,9%), Хмельницкой (18,8%), Ривненской (17,8%), Черниговской (17,2%), Одесской (17,1%), Днепропетровской (17%), Львовской (16,9%), Черновицкой (16,7%), Тернопольской (16,3%), Запорожской (15,7%), Херсонской (15,3%) областях и Киеве (13,3%).
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 16447 грн, самый низкий - в Черновицкой области - 8384 грн.
В феврале 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата больше всего возросла в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 24,3%, в сфере поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 23,4%, химическом производстве - на 21,3%, деревообработке - на 20,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 15,8%, металлургии - на 15,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 11,4%, производстве мебели, ремонте машин и оборудования - на 10,6%, машиностроении - на 10,1%, добывающей промышленности - на 15,6%.
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