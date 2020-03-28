АМКУ рекомендует упростить предоставление статуса защищенного потребителя

Антимонопольный комитет Украины принял обязательные рекомендации Министерству энергетики и защиты окружающей среды и межведомственной комиссии относительно упрощения предоставления статуса защищенного потребителя критически важным объектам.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"С целью недопущения отключения критически важных объектов от энергоснабжения Антимонопольный комитет Украины принял комплексные рекомендации Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя", - говорится в сообщении.

В Комитете пояснили, что статус "защищенного потребителя" электроэнергии, который делает невозможным отключение от энергоснабжения в обычном порядке, получить чрезвычайно трудно. Критически важные в условиях борьбы с коронавирусом учреждения такого статуса не имеют, поскольку не отвечают требованиям, необходимым для его получения (финансовые гарантии, устойчивое отсутствие задолженности и т. д).

Поэтому Министерству энергетики и защиты окружающей среды рекомандується упростить процедуру получения статуса защищенного потребителя, привести требования к банкам, которые предоставляют финансовые гарантии, в соответствие с банковским законодательством, сократить сроки для получения статуса защищенного потребителя.

Также министерство должно внести изменения в Правила о безопасности поставок электрической энергии для обеспечения безопасности поставок электрической энергии защищенным потребителям, а также внедрить прозрачную процедуру принятия решения о целесообразности предоставления статуса защищенного потребителя.

Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя, в свою очередь, рекомендовано обнародовать информацию о своей деятельности, перечень и требования к документам, которые должны представлять потребители-заявители, а также о сроках их приема.

"Рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются неотложными и подлежат обязательному рассмотрению органами и лицами, которым они предоставлены", - подчеркнули в АМКУ.