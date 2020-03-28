За какую землю можно не платить налоги во время карантина - разъяснения ГНС

Налог за землю можно не платить с 1 марта по 30 апреля 2020 года только за те участки, которые используются в хозяйственный деятельности.

Соответствующее разъяснение предоставила Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в Facebook.

«Не начисляется и не уплачивается за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности), за земельные участки, используемые в хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, за март и апрель 2020 года плату за землю можно не платить, если земля находится в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды физических лиц-предпринимателей или юридических лиц, использующих земельные участки в хозяйственной деятельности.

Пресс-служба отмечает, что освобождение от налога не распространяется на физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, поскольку это касается только участков, используемых в хозяйственной деятельности.

Также в случае, если налоговые декларации по плате за землю за 2020 год уже представлены, юридическое лицо может для уменьшения налоговых обязательств по плате за землю за март-апрель 2020 года подать уточняющую налоговую декларацию.

Тоже самое нужно сделать и частным предпринимателям, у которых право на земельный участок оформлено на них как на субъектов предпринимательской деятельности. Ведь в части начисления и уплаты земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности такие физические лица приравнены в правовом статусе к юридическим лицам - субъектам предпринимательской деятельности.