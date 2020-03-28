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Нацбанк прогнозирует, что восстановление экономики начнется осенью
15:55 27.03.2020 |
Национальный банк ожидает, что экономика страны начнет восстанавливаться в конце третьего квартала 2020 года.
Об этом на брифинге сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы ожидаем, исходя из тех прогнозов, которые мы слышим, что с конца третьего квартала экономика начнет восстанавливаться, и клиенты и банки войдут в нормальный режим", - сказала Рожкова.
Как сообщал Укринформ, по оценкам Нацбанка влияние коронавируса на платежный баланс Украины будет незначительным, однако пандемия, скорее всего, негативно скажется на росте экономики в целом.
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