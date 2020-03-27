Правительство начало урезать финансирование «большого строительства», несмотря на призывы президента Зеленского

Дмитрий Филипенко / Дело

Правительство собирается существенно перекроить бюджет в связи с активно надвигающимся на страну экономическим кризисом. Из-за карантина остановлены сотни тысяч предприятий, налоговые недопоступления в бюджет даже сложно себе представить. При этом нужно платить зарплаты бюджетникам и выплачивать пенсии и соцпособия, которые являются защищенными статьями. Одна из статей расходов, на которых Кабмин Дениса Шмыгаля решил сэкономить с подачи министра финансов Игоря Уманского - это строительство дорог. И это худшее из возможных решений.

Как стройки помогают в кризис

Большое дорожное строительство - один из ключевых проектов, на которые возлагали надежды и правительство Алексея Гончарука, и офис Президента Владимира Зеленского. Первому программа должна была позволить закрепить за собой хотя бы какую-то часть имиджа "хозяйственника", второму - подтянуть падающий рейтинг за счет беспрецедентного объема средств, выделяемых на финансирование новых и реконструкцию существующих дорог в регионах. Именно поэтому когда, благодаря погодным условиям, дорожные работы удалось начать раньше сроков, политтехнологи вздохнули с облегчением: картинка "реальных дел" пошла.

Общий объем финансирования дорог из всех возможных источников, который анонсировали в "Укравтодоре" и Министерстве инфраструктуры, на 2020 год должен был составить порядка 112 млрд грн, из них порядка 32 млрд грн предполагалось потратить из специально наполняемого Дорожного фонда, до 20 млрд грн - получить за счет предоставления правительством государственных гарантий "Укравтодору", 35 млрд грн дорожники должны были получить за счет средств, взысканных в Стокгольмском арбитраже у "Газпрома". Субвенция для местных бюджетов на работы на региональных автомагистралях должна была составить порядка 22 млрд грн.

За счет этих средств планировалось построить не менее 4 тысяч км дорог и еще 6 тысяч км отремонтировать. Конечно, учитывая, что в плачевном состоянии, по данным самого "Укравтодора", пребывает не менее 120 тыс км дорог, то такие планы - это капля в море. Но они, безусловно, в разы масштабнее задач, которые ставились перед отраслью в предыдущие годы. И если не снижать темпы, участники рынка оптимистично давали всего несколько лет на полное обновление основной дорожной сети.

Дорожное строительство очень хорошо ложилось и в концепцию поддержания экономики в кризис. Мировой опыт неоднократно доказал, что государственные инвестиции в инфраструктуру способны эффективно сглаживать падение промышленности и прочие сопутствующие кризису явления, создавать новые рабочие места ("большое строительство" создаст до 150 тысяч, по подсчетам МИУ) и сохранять на приемлемом уровне покупательную способность населения. Аксиома о том, что 1 доллар, вложенный в строительство, дает от 4 до 8 долларов заработка в соседних отраслях - как никогда актуальна для сложных времен. Особенно учитывая тот факт, что улучшение качества дорог способно создать условия для прорыва экономики после завершения рецессии благодаря ускорению логистики и повышению общей инвестиционной привлекательности государства.

Именно поэтому Президент Зеленский прямо призвал правительство и руководство областных администраций не останавливать проект "большое строительство". "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большое строительство" необходимо продолжить, но все должно быть безопасно", - отметил Зеленский. О том, что замедлять работы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявляли и в "Укравтодоре".

Разрушенные надежды

Тем удивительнее аналитикам и участникам рынка было обнаружить цифры, заложенные в обнародованных накануне поправках к закону о бюджете на 2020 год, связанных с мероприятиями по преодолению последствий приближающегося экономического кризиса. Финансирование автодорожной отрасли предлагается на первом этапе урезать почти на 10 млрд грн. Из них на 5,5 млрд грн или на 15% предлагается сократить дорожный фонд, и на 3,2 млрд грн - или на те же 15% - уменьшить субвенцию на региональное дорожное строительство.

Формально цифры выглядят незначительно, однако нужно понимать, что речь идет о "первом приближении", то есть о проекте, который предлагает правительство парламенту. Кроме того, непонятной остается судьба еще 19,5 млрд грн государственных гарантий, решение предоставить которые "Укравтодору" было принято буквально несколько недель назад. Фактически сегодня правительство подает сигнал обществу и дорожным строителям, что о выполнении грандиозных планов на строительство рекордного количества автомагистралей можно забыть.

В среде участников рынка и руководителей местных государственных администраций уже идут разговоры о том, что такое предложение правительства (а по факту - министра финансов Игоря Уманского и его заместителя Василия Шкуракова, который курирует вопросы бюджета) - это лишь "прощупывание почвы" перед тем, как начать тотально сокращать расходы и на другие инфраструктурные проекты в пользу исключительно социальных выплат. Среди специалистов по государственным финансам этот почерк Игоря Уманского узнают "с полувзгляда", поскольку его левые социалистические взгляды (не зря же он был и. о. министра в последнем правительстве Юлии Тимошенко) - это секрет Полишинеля.

Почему сокращение дорожного строительства - не лучшая, а возможно даже худшая идея во время кризиса.

Во-первых, это нерациональное использование ресурсов. Дорожники едва успели развернуть свои мощности, чтобы приступить к масштабным работам. Здесь стоит напомнить, что в отличие от предыдущих лет, когда дороги, как правило, дробили на мелкие кусочки по 1-2 км, а иногда и по 40-100 метров, чтобы раздать разным подрядчикам и никого не обидеть, теперь на торги выставляют преимущественно крупные лоты. Соответственно, компании несут огромные затраты по предоплате техники, материалов, сырья, чтобы иметь возможность за сезон реализовать 30-40 км ремонта в рамках одного лота. Некоторые даже специально инвестировали в дорожностроительные подразделения.

Во-вторых, сокращая затраты на дорожную отрасль, правительство само себя лишает дополнительных поступлений. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в бюджет в виде налогов (на добавленную стоимость, на доходы граждан, на прибыль компании), акцизов, единого соцвзноса и так далее. Не говоря уже о создании новых рабочих мест и за счет этого - снижения давления на систему соцзащиты (субсидии, пособие по безработице).

В-третьих, уменьшая расходы на дорожное строительство со стороны государственного бюджета, Кабмин дает четкий отрицательный сигнал международным партнерам Украины (в частности, ЕБРР и Европейскому инвестиционному банку), которые намеревались профинансировать отдельные дороги совокупно на 900 млн евро (27 млрд. грн). Если государство само не заинтересовано в развитии транспортной и логистической инфраструктуры, и не понимает необходимости воспользоваться для этого временной "экономической паузой", то почему международные партнеры Украины должны оставлять финансирование проектов на прежнем уровне? То есть, очевидно, стоит ожидать если не замораживания, то точно сокращения этих программ. Кроме того, "Укравтодор" может попрощаться с возможностью выпускать собственные еврооблигации под дорожное строительство.

Нужно добавить, что Министерство финансов всегда недолюбливало дорожников. При малейших намеках на кризисные явления в экономике им задерживаются выплаты, ведь большинство работ строители делают за свои деньги, фактически кредитуя правительство. Например, буквально недавно, в конце 2019 года, Национальная ассоциация дорожников Украины обращалась к правительству Гончарука с требованием погасить 2,7 млрд грн долгов за уже выполненные работы. В том числе и на трассе Запорожье - Мариуполь, скоростными темпами строительства которой так гордился Владимир Зеленский. Кроме того, подрядчики хорошо помнят 2013-2014 годы, когда многим из них деньги за осуществленные строительные и ремонтные работы не вернулись вовсе. А затем крохи от этих средств пришлось выбивать у одного из руководителей "Укравтодора" через различные коррупционные схемы. По всей видимости, история через 7 лет может снова повториться.

По данным издания, уже сегодня дорожники готовят отдельное обращение к правительству и Президенту с требованием не урезать инфраструктурные проекты, которые должны стать "костяком" восстановления экономики после грядущего кризиса. Однако хватит ли у Кабмина управленческого опыта и политической воли, чтобы принять адекватное решение - большой вопрос.