В бюджетном комитете Рады назвали предложенные Кабмином цифры нереалистичными

Кабинет министров намерен уменьшить расходы большинства распорядителей государственного бюджета, а не избирательно, с акцентом на гуманитарную сферу, а также частично уменьшить расходы на оплату труда госаппарата.

На этом акцентировал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Владимир Цабаль (фракция «Голос») на своей странице в Facebook.

«Если коротко, правительство предлагает пересмотреть уже существующий, нереалистичный, бюджет, сделав его еще менее реалистичным. Благодарен коллегам из Верховной Рады из большинства фракций (в том числе из «Голоса», «Слуги народа», «Батькивщины», «Европейской солидарности») и из бюджетного комитета, что вовремя взяли инициативу в свои руки и сегодня взялись за доработку этого «сырого» предложения правительства», - отметил Цабаль.

По его словам, предложенный правительством секвестр бюджета является нереалистичным.

«Доходная часть, почти наверняка, будет существенно недовыполнена. Даже при такой нереалистично завышенной доходной части правительство предлагает увеличение дефицита с 2,1% до ~6,5% от ВВП. Однако реальный дефицит будет значительно выше, поскольку макропрогноз будет пересматриваться в сторону существенного уменьшения, а фактические доходы будут значительно ниже», - отметил депутат.

Такой высокий уровень дефицита, по его словам, ставит под сомнение возможность его покрытия за счет как внешних (МВФ), так и внутренних (ОВГЗ) заимствований.

«Доходы правительство предлагает уменьшить на 11% (-115 млрд), однако это все еще существенно и даже нереалистично завышенная доходная часть. За январь-февраль, еще до начала эпидемии, доходы были недовыполнены на 33%. Моя оценка, что в самом оптимистичном сценарии номинальные доходы в 2020 году уменьшатся на 20% в связи с уменьшением налоговых поступлений из-за падения деловой активности в условиях карантина, налоговыми стимулами для поддержки бизнеса, которые уже приняты и еще будут приняты ВРУ, существенным уменьшением таможенных поступлений из-за падения международной торговли», - указал Цабаль в своем анализе.

В то же время, оценивая намерение правительства увеличить расходную часть на 7% (+86 млрд), представитель бюджетного комитета отмечает: «Это несмотря на ожидаемую рецессию и существенное недовыполнение доходной части бюджета еще до начала рецессии. Ключевое увеличение действительно необходимо - это создание стабилизационного фонда для борьбы с Covid-19 (125 млрд), средства из которого пойдут на медицину и социальные выплаты. Второе увеличение - это финансирование Пенсионного фонда (+20 млрд)».

При этом, обратил внимание Цабаль, Минфин не смог изыскать достаточно резервов, чтобы компенсировать эти и другие увеличения на общую сумму 150 млрд грн.

«Общая сумма всех уменьшений всего 60 млрд. Причем распределены они очень непропорционально между сферами. В основном пострадают регионы и гуманитарная сфера - культура, образование. Хорошей новостью является то, что правительство услышало призывы экономистов, и снижение капитального строительства, важного для поддержки экономики, было незначительным», - пояснил он.

Как результат, продолжил парламентарий, предельный объем дефицита увеличен в 3,1 раза, что даже при старом макропрогнозе составляет около 6,5% от ВВП.

«С учетом нереалистичности доходной части, реальный дефицит бюджета будет значительно выше и может составлять около 400 млрд (9% от ВВП при старом макропрогнозе, то есть, фактически, еще больше). Непонятно, как будет финансироваться этот дефицит, поскольку нереалистичность такого бюджета ставит под сомнение не только сотрудничество с МВФ, а и возможность привлечения средств на внутреннем рынке», - уточнил Цабаль.

Подытоживая, он выделил направления, которые предлагает доработать. Это, в частности, реалистичная доходная часть: падение доходов на 20-25% (до ~850 млрд), а не на 11%, как это предлагает секвестр. Консервативная расходная часть: уменьшение расходов на 5% (до ~1120 млрд), а не увеличение на 7%. Для этого необходимо изыскать дополнительно еще около 150 млрд экономии.

По словам депутата, это возможно сделать за счет: уменьшения финансирования программ, которые в прошлые годы, по состоянию на начало декабря, были существенно недовыполнены; уменьшения или замораживания финансирования на 2-й (частично 3-й) квартал для программ, которые в любом случае невозможно будет выполнять в полном объеме в связи с эпидемией; включения в периметр существенного уменьшения большинства распорядителей (а не выборочно, с акцентом на гуманитарную сферу); частичного уменьшения расходов на оплату труда государственного аппарата.

Кроме того, он добавил, что частный сектор уже начал снижать фонды оплаты труда, в частности переводить работников на неполный рабочий день, вводить полуоплачиваемые отпуска, а порой и уменьшать заработные платы. По мнению Цабаля, государственный сектор в этом вопросе не может действовать иначе: "Затянуть ремни на время эпидемии должны все, кроме медицины".

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет для направления средств на противодействие коронавирусу из других неприоритетных государственных программ.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

В Украине на данное время 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.