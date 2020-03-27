МВФ прогнозирует восстановление мирового производства после коронавируса в 2021 году

Мировое производство существенно сократится в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, однако его восстановления следует ожидать в следующем году.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в обращении к лидерам стран G20 по результатам онлайн-саммита "двадцатки".

"Мы прогнозируем сокращение мирового производства в 2020 году и его восстановление в 2021 году. Насколько глубоким будет это сокращение и как скоро наступит восстановление, зависит от скорости сдерживания пандемии, а также от того, насколько мощными и скоординированными будут наши действия относительно денежно-кредитной и фискальной политики", - подчеркнула глава МВФ.

Она одобрила решение G20 о готовности влить в глобальную экономику более $5 триллионов в рамках усилий для преодоления негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Георгиева также напомнила, что МВФ готов выделить $1 триллион, ориентируясь, главным образом, на развивающиеся страны.

"Мы должны действовать наравне с масштабами вызова. Для нас в МВФ это означает сотрудничать с вами, чтобы сделать нашу реакцию на кризис более мощной", - подчеркнула глава МВФ.

По данным Worldometers, на 12:00 26 марта в мире зафиксирован 478 331 случай заражения коронавируслм, из них 21 524 летальных, 114 833 лица выздоровели.

В Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.