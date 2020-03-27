Автосалоны в Украине перешли в режим заказа авто онлайн с адресной доставкой

Операторы автомобильного рынка Украины в связи с введенными в стране карантинными мерами переводят дилерскую сеть в режим онлайн, то есть не принимают посетителей в автосалонах, не проводят офлайн демонстрацию авто и очные консультации, однако заказать автомобиль возможно в режиме онлайн с последующей адресной доставкой.

"Торговая сеть АИС в связи с введением карантина продолжает работать, но с определенными ограничениями по посещению объектов. СТО работает без ограничений по приему и выдаче автомобилей, но с рядом карантинных ограничений", - отметил агентству "Интерфакс-Украина" директор по маркетингу Группы компаний АИС Сергей Боровик.

Он пояснил, что желающие приобрести автомобиль клиенты могут получить консультацию (по телефону, в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger), видео-консультацию и видеообзор в онлайну, сделать заказ и контрактации покупки автомобиля, автобуса или трактора по телефону или email, провести безналичную оплату через терминалы, банковское отделение или систему интернет-банкинга, заказать и получить товар с применением адресной доставки.

По его словам, из-за девальвации гривни цены на автотехнику в сети АИС несколько выросли, однако процент роста "значительно ниже, чем размер девальвации".

О переходе на аналогичный режим работы сообщили также пресс-службы дистрибьюторских компаний корпорации "УкрАвто", в частности "Фалькон-Авто" (бренд Kia), "Гранд Автомотив" (автомобили Jeep, Maserati, мотоциклы Ducati) и "Си Эй Автомотив" (Chery).

"Автосалоны не принимают посетителей, но на сайте есть информация обо всех услугах онлайн. Согласно действующему законодательству, продолжают работать в особом режиме зоны ремонта автомобилей, отделения банков и страховых компаний, размещенные на территории дилерских предприятий", - уточняют в пресс-службе корпорации "УкрАвто".

При этом сотрудники обеспечены антисептическими препаратами, одноразовыми медицинскими масками/респираторами, соблюдают дистанцию не менее 1,5 м во время общения, а зона сервиса организована так, чтобы работало не более 10 человек.

Об аналогичном режиме работы сообщает на своем сайте и компания "Рено Украина", клиенты которой могут выбрать автомобиль и записаться на сервис онлайн, а сервисные станции продолжают работать. По всем вопросам работает горячая линия компании.

"Мы сразу максимально вывели в онлайн решение всех вопросов", - подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В отношении прогнозов по ситуации на автомобильном рынке в связи с продлением карантина Боровик выразил опасение, что длительный карантин обвалит все рынки, и автомобильный не станет исключением.

Как сообщалось, ранее гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий, проанализировав продажи многих операторов рынка, сообщил, что за первую неделю карантина в Украине (16-21 марта) продажи в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей, в первую очередь с учетом колебания курса гривни, слухов о будущем дефиците авто и маркетинговых акций.

По его мнению, переход автосалонов в режим онлайн существенно изменит картину.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 25 марта дополнил перечень предприятий, которые могут работать в условиях карантина. В него вошла в том числе деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.