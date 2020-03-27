Как Кабмин предлагает Раде «порезать» финансирование министерств: список

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

Об этом сообщается в расчетах по расходной части госбюджета, которые оказались в распоряжении ЭП.

Сколько потеряют ведомства?

Министерство экономики и сельского хозяйства - сокращение расходов на 5,7 млрд грн (с 18 млрд грн до 12,3 млрд грн) за счет расходов на поддержку с/х производителей, создания фонда национального богатства, фонда частичного гарантирования кредитов и других программ.

Министерство образования и науки - сокращение с 131,6 млрд грн до 124,6 млрд грн в том числе за счет субвенций на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" и социальной защите отдельных категорий педагогов, а также расходов на президентский образовательный фонд и фонд развития учебных заведений. Некоторые другие расходы.

Министерство здравоохранения - сокращается незначительно с 115,9 млрд грн до 115,5 млрд грн. Расходы на Национальную службу здоровья планируется оставить на текущем уровне 72 млрд грн.

Минсоцполитики - увеличиваются расходы из 294 млрд грн до 302 млрд грн. Почти на 20 млрд грн увеличивается дотация Пенсионному фонду. Сокращаются расходы на выплату льгот и субсидий.

Минкультуры молодежи и спорта - сокращения примерно на 7 млрд. Из них наиболее крупные:

* на 940 млн расходы, связанные с подготовкой и участием спортсменов в спортивных мероприятиях всеукраинского и международного уровня

* на 750 млн финансирования Суспільної телерадиокомпании

* на 750 млн поддержка кинематографа

* на 623 млн средства на предоставление грантов от Украинского культурного фонда

* на 500 млн запланированных на строительство музеев Голодомора и Революции Достоинства

Министерство развития общин и территорий - значительное сокращение с 15,4 млрд грн до примерно 2 млрд грн. Сокращение в основном за счет расходов регионального развития.

Укравтодор - сокращение расходов из 76,5 млрд грн до 57,7 млрд грн.

Министерство финансов - масштабное увеличение с 187,6 млрд грн до 314 млрд грн. Главная новация - создание "антивирусного" стабилизационного фонда размером в 124 млрд грн.

Расходы на обслуживание государственного долга растут на 3,3 млрд грн.

В целом, по многим министерствах имеет место перераспределение/сокращение на 100-200 млн грн.

Напомним:

Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращения расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмены поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.