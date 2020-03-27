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В Гослесагентстве заявили о росте реализации древесины
15:45 26.03.2020 |
Благодаря правильно установленным заданиям для областей и оптимизации процессов удалось добиться увеличения реализации деловой древесины на внутреннем рынке.
Об этом подчеркнул председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, информирует пресс-служба ведомства.
«Правительством введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней. Хочу отметить, что при сложном положении в стране в лесной отрасли прослеживается положительная динамика. За два месяца 2020 года реализовано 1 млн 144 тыс. кубометров древесины. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года + 6%», - сообщил председатель Гослесагентства.
Заблоцкий также обратил внимание на то, что последние две недели марта показывают положительную динамику.
«Если за неделю до карантина было реализовано 218 тыс. кбм древесины, то за прошлую карантинную неделю - 278,5 тыс. кбм. На 28% больше только за неделю», - отметил чиновник.
Глава ведомства подчеркнул, что сейчас последовательные действия направлены на обеспечение украинского деревообрабатывающего бизнеса необходимым сырьем.
«Хочу обратить внимание, что мы не стали больше рубить. Это все удалось сделать за счет правильно налаженной работы и борьбы со злоупотреблениями», - отметил Заблоцкий.
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