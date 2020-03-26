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Кабинет министров предложил Верховной Раде изменения в государственный бюджет на 2020 год
11:26 26.03.2020 |
Кабинет министров предложил Верховной Раде изменения в государственный бюджет на 2020 год. Об этом сообщается в Телеграм-канале народного депутата (Европейская солидарность) Алексея Гончаренко.
Депутат пишет, что Кабмин предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн.
"Соответственно дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн, или почти в 4 раза", - отмечает Гончаренко.
По его информации, на покрытие дефицита правительство предлагает увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн.
Также Кабмин предлагает создать в стабилизационный фонд на 124 млрд грн.
Гончаренко заявляет, что Кабмин отказывается от "программ развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ДФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей".
Предлагается уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн, отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги.
Кроме того, по его словам, урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
"И, как вишенка на торте, обнулить финансирование местных выборов-2020!!! Мы что - отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?", - отмечает Гончаренко.
На момент публикации новости законопроекта на портале Верховной Рады не было.
* Ранее в Минфине сообщили, что разрабатывают изменения в закон о госбюджете на 2020 год, чтобы перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий. А премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд грн. Он считает, что этой суммы будет достаточно для прохождения кризиса.
* По данным Счетной палаты, в госбюджете есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины для борьбы с коронавирусом.
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