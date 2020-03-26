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Как карантин повлияет на бизнес: 23% будут уменьшать зарплату, 17% - сокращать штат
09:41 26.03.2020 |
Почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией коронавируса в стране.
Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
"В начале недели Ассоциация провела экспресс-опрос предпринимателей, чтобы выяснить, как уже повлиял карантин на их бизнес и какой будет реакция на его продолжение. Так, почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. Еще 16% приняли решение об изменении заработной платы персонала, а 14% - о сокращении штата", - говорится в сообщении.
Согласно опросу, реакция бизнеса на продление карантина еще на 30 дней будет следующей: 23% планируют уменьшать заработную плату работников, 17% - сокращать штат, 6% - частично закрывать бизнес.
При этом 23% не планируют никакого сокращения или уменьшения, а 31% будут искать новые ниши для развития.
"Очевидно, остановка экономической активности уже влияет как на отдельные бизнесы, так и на экономику в целом, что в перспективе может отразиться и на благополучии населения. А если жесткие ограничительные мероприятия продлятся еще месяц, то пессимистические прогнозы могут оказаться еще очень даже оптимистичными. Ведь запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса - его нет уже. Поэтому наряду со спасением жизней стоит думать и о спасении экономики", - цитируются в сообщении слова исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко.
В Ассоциации подчеркивают, что бизнес понимает беспрецедентность ситуации с коронавирусом во всем мире, а также важность мер для сдерживания распространения вируса и поддержания здоровья общества.
В то же время бизнес-сообщество призывает правительство принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий и надеется, что решение о продлении карантина было взвешенным.
Как сообщал УНИАН, на заседании 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Ранее Кабинет министров установил карантин по всей территории Украины, который должен был завершиться 3 апреля.
С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры временно прекратили свою работу. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.
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