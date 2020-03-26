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Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности
21:58 25.03.2020 |
Кабинет министров не будет на время карантина запрещать оптовую торговлю продуктами питания, ветеринарную деятельность, а также другие виды деятельности, которые важны для обеспечения продовольственной безопасности.
Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, правительство приняло соответствующие изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" от 11 марта.
"Запрет не распространяется на: оптовую торговлю пищевыми продуктами, продажу семян и посадочного материала, продажу пестицидов, удобрений и агрохимикатов, продажу кормов для животных, деятельность медицинской и ветеринарной практики, продажу ветеринарных препаратов", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала разрешить работу ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов на время карантина.
Кабинет министров сегодня принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
На этот период заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры временно прекращают свою работу. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.
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