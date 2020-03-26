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Нефедов рассказал о первых 100 днях работы Новой таможни
21:41 25.03.2020 |
За 100 дней работы Новой таможни на 7 пунктах пропуска заработали сканеры, более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не попали в новую структуру, была запущена онлайн-система жалоб и тому подобное.
Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал в Facebook.
"Из-за эпидемии мы и не заметили, как Новой таможни исполнилось 100 дней. Во время карантина кажется, что остановилось все, за исключением критической для страны инфраструктуры: коммуникаций (вода, тепло, электричество, телефония), банков, продуктовых магазинов и аптек. Но это не так: реформы продолжаются: заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном. Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не попали в новую Гостаможслужбу - их уволили. Зато состоялись первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей в Новой таможне. 283 кандидата приняли участие в 37 конкурсах: в среднем - 8 претендентов на одно место. Разработали онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможивания авто. Также сервис подтягивает данные относительно минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018 -2019 годы", - написал Нефедов.
Он отметил, что была запущена онлайн-система жалоб. Она позволяет минимизировать количество необоснованных ответов и перебросок обращений между другими органами государственной власти. Консультанты дают ответ в течение 5 дней.
"На сегодняшний день в систему поступило 2038 обращений, 95% из них - обработаны", - подчеркнул чиновник.
Была также запущена система онлайн-ориентировок совместно с правоохранительными органами: отныне Служба безопасности Украины может направить поручение провести таможенный досмотр товаров в электронной форме. Ранее правоохранители присылали подобные «ориентировки» в бумажном виде. Отследить количество и результативность таких "запросов" было невозможно.
"Провели первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи. Отныне Таможня имеет возможность прозрачно продавать товары, которые владелец не забрал до истечения сроков хранения и которые до сих пор находятся на складах таможен; которые были обнаружены во время таможенного контроля в зонах таможенного контроля и владелец которых неизвестен; от которых отказались в пользу государства; которые быстро портятся и имеют ограниченный срок хранения. Возобновили сотрудничество с донорами. Ранее, из-за тотальной коррупции, среди донорских организаций было негласное правило - с таможней дела не иметь. На данный момент, благодаря их поддержке, мы внедряем новые инфраструктурные проекты (в частности, +12 пунктов пропуска отремонтируем к концу года), качественные кадровые и функциональные изменения", - подчеркнул Нефедов.
Как известно, 8 декабря в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.
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