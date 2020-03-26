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Важно утвердить новый макропрогноз, нынешний очень отличается от реальности — Маркарова
17:04 25.03.2020 |
Экс-министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительство должно утвердить макропрогноз на 2020-2023 года, так как нынешний макропрогноз отличается от реалий, что уже сказалось на бюджетных результатах первых месяцев года.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Чрезвычайно важно утвердить Кабмином новый макропрогноз на 2020, 2021-2023 года.
Макро, который до сих пор является действительным и на котором построен бюджет на 2020 год, существенно отличается от реальности, что отразилось на бюджетных результатах января и февраля, однако с марта эти различия еще больше углубились в результате ухудшения глобальной ситуации, распространение коронавируса и влияния мер и ограничений, которые все страны ввели, на бизнес и экономику", - пишет Маркарова.
Она также отметила, что новый макропрогноз станет ориентиром для бизнеса
"Уже есть новые прогнозы от инвестбанков и аналитиков, международных организаций и Нацбанка, но очень нужен именно официальный утвержденный макропрогноз, который является основой для изменений в государственный бюджет на 2020 год и подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и также ориентиром для украинского бизнеса" , - резюмирует она.
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