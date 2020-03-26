Госбюджет за 2 мес.-2020 сведен с дефицитом более 21 млрд грн

Государсвтенный бюджет в январе-феврале 2020 года сведен с дефицитом 21,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 26,13 млрд грн при плане в 30 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в среду информации ведомства, заимствования за указанный период составили 65 млрд грн при плане в 85 млрд грн, погашение - 51 млрд грн при плане в 59 млрд грн.

В том числе внешние заимствования составили 34 млрд грн, погашения по внешним обязательствам - 2,6 млрд грн.

Доходы госбюджета за два месяца этого года составили 122 млрд грн, в том числе по общему фонду - 70,5 млрд грн. Расходы госбюджета за указанный период составили 144,7 млрд грн, по общему фонду - 131,6 млрд грн.

Как указало Госказначейство, налоговые поступления в госбюджет за два месяца составили 99 млрд грн при плане 116,4 млрд грн. Приватизация за этот период принесла 190 млн грн при ожидаемых 200 млн грн.

Согласно материалам ГКСУ, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 19 млрд грн, в том числе 17 млрд грн по общему фонду.

Сводный бюджет в январе-феврале 2020 года выполнен с дефицитом 2,5 млрд грн, по общему фону - 9 млрд грн.

Доходы госбюджета в 2020 году определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

