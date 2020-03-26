Финансовые новости
- |
- 26.03.20
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госбюджет за 2 мес.-2020 сведен с дефицитом более 21 млрд грн
17:02 25.03.2020 |
Государсвтенный бюджет в январе-феврале 2020 года сведен с дефицитом 21,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 26,13 млрд грн при плане в 30 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно обнародованной в среду информации ведомства, заимствования за указанный период составили 65 млрд грн при плане в 85 млрд грн, погашение - 51 млрд грн при плане в 59 млрд грн.
В том числе внешние заимствования составили 34 млрд грн, погашения по внешним обязательствам - 2,6 млрд грн.
Доходы госбюджета за два месяца этого года составили 122 млрд грн, в том числе по общему фонду - 70,5 млрд грн. Расходы госбюджета за указанный период составили 144,7 млрд грн, по общему фонду - 131,6 млрд грн.
Как указало Госказначейство, налоговые поступления в госбюджет за два месяца составили 99 млрд грн при плане 116,4 млрд грн. Приватизация за этот период принесла 190 млн грн при ожидаемых 200 млн грн.
Согласно материалам ГКСУ, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 19 млрд грн, в том числе 17 млрд грн по общему фонду.
Сводный бюджет в январе-феврале 2020 года выполнен с дефицитом 2,5 млрд грн, по общему фону - 9 млрд грн.
Доходы госбюджета в 2020 году определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Противовирусный бюджет. Когда Зеленский попросит Коломойского оплатить выборы в Днепре
ТОП-НОВОСТИ
|Каждая пятая стройка в Киеве остановилась на время карантина. Что с ценами
|Коронавирус, банки, земля и Сытник: Для чего Зеленский собирает Раду в субботу
|Три списка олигархов плюс Коломойский. С кем Зеленский поделил Украину
|Денег много не бывает. Как Коломойскому будут компенсировать за Приватбанк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Окружной админсуд Киева разрешил контролируемой Коломойским Укрнафте не платить дивиденды государству
|Нефть дешевеет 26 марта на рисках вокруг падения спроса на сырье
|Финансовый лизинг в Украине в 2019г увеличился на 18%
|Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра
|Кабинет министров предложил Верховной Раде изменения в государственный бюджет на 2020 год
|ОККО и WOG 26 марта снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л
|Как карантин повлияет на бизнес: 23% будут уменьшать зарплату, 17% - сокращать штат
Это интересно
|Из-за коронавируса ключи покупателям Geely начали доставлять дроны
|Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса
|Аппаратной основой облачного игрового сервиса Microsoft xCloud вскоре станут консоли Xbox Series X
|Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865
|Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов