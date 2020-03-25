Финансовые новости
- |
- 25.03.20
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
АМКУ за 2019 год наложил штрафов почти на 9 миллиардов
16:03 25.03.2020 |
Общий размер штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины в течение 2019 года, составляет 8,7 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"Размер наложенных в 2019 году штрафов составил 8,7 млрд грн. Самый большой штраф применен в решении о вертикальных согласованных действиях производителей сигарет и табачного дистрибьютора «Тедис» в размере 6,5 млрд грн. Также свыше 400 млн грн штрафов наложено Временной административной коллегией АМКУ по делам, которые отражают региональную проблематику", - говорится в сообщении.
При этом за прошлый год в государственный бюджет поступило более 150 млн грн уплаченных штрафов, наложенных Комитетом.
В целом размер экономического эффекта от прошлогодней деятельности органов АМКУ составляет 4,33 млрд грн.
В пресс-службе отметили, что в 2019 году АМКУ пресек 2 071 нарушение конкурентного законодательства. Почти 40% из них составляли антиконкурентные согласованные действия, в частности, заговор при проведении публичных закупок. Общая стоимость закупок, на которых были обнаружены заговоры, превышает 10 млрд грн.
В ведомстве отметили, что за 2019 год увеличилось количество жалоб на нарушения в сфере публичных закупок. В прошлом году АМКУ рассмотрел 11 147 таких жалоб, что на 43% больше, чем за предыдущий год.
Также в прошлом году Комитетом было пресечено 168 нарушений, связанных с проявлениями недобросовестной конкуренции; обработано более 500 заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию и согласованные действия.
Как сообщал Укринформ, в 2018 году размер наложенных Антимонопольным комитетом штрафов составил 277 млн грн, непосредственно в государственный бюджет поступило 182,8 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный феодализм: Как эпидемия и олигархи сделают Зеленского слабым в регионах
|Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову
|Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес
|Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ за 2019 год наложил штрафов почти на 9 миллиардов
|В Украине есть группа людей, которая «продает» финансово необразованным идею дефолта - Рашкован
|Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажоре
|Правительство назначило ответственного за реорганизацию Минагрополитики
|«Нафтогаз» в апреле увеличит цену на газ для промышленности на 0,2-2,2%
|Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro
Это интересно
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету