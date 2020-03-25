АМКУ за 2019 год наложил штрафов почти на 9 миллиардов

Общий размер штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины в течение 2019 года, составляет 8,7 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Размер наложенных в 2019 году штрафов составил 8,7 млрд грн. Самый большой штраф применен в решении о вертикальных согласованных действиях производителей сигарет и табачного дистрибьютора «Тедис» в размере 6,5 млрд грн. Также свыше 400 млн грн штрафов наложено Временной административной коллегией АМКУ по делам, которые отражают региональную проблематику", - говорится в сообщении.

При этом за прошлый год в государственный бюджет поступило более 150 млн грн уплаченных штрафов, наложенных Комитетом.

В целом размер экономического эффекта от прошлогодней деятельности органов АМКУ составляет 4,33 млрд грн.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году АМКУ пресек 2 071 нарушение конкурентного законодательства. Почти 40% из них составляли антиконкурентные согласованные действия, в частности, заговор при проведении публичных закупок. Общая стоимость закупок, на которых были обнаружены заговоры, превышает 10 млрд грн.

В ведомстве отметили, что за 2019 год увеличилось количество жалоб на нарушения в сфере публичных закупок. В прошлом году АМКУ рассмотрел 11 147 таких жалоб, что на 43% больше, чем за предыдущий год.

Также в прошлом году Комитетом было пресечено 168 нарушений, связанных с проявлениями недобросовестной конкуренции; обработано более 500 заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию и согласованные действия.

Как сообщал Укринформ, в 2018 году размер наложенных Антимонопольным комитетом штрафов составил 277 млн ​​грн, непосредственно в государственный бюджет поступило 182,8 млн грн.