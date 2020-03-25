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В Украине есть группа людей, которая «продает» финансово необразованным идею дефолта - Рашкован
15:58 25.03.2020 |
В Украине есть группа людей, которая навязывает многим финансово необразованным гражданам идею дефолта.
Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
"В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривень и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным. Меня многие просили написать колонку на тему вреда дефолта. Я не буду этого делать - за меня это уже сделали многие известные экономисты, которых я уважаю", - написал Рашкован.
Он отметил, что в одном ряду со словом «дефолт» стоят: девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародёрство и международная изоляция.
"Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт",- отметил Рашкован.
Как сообщал Укринформ, 10 марта 2020 года коллектив авторов VoxUkraine написал открытое письмо к украинской власти, в котором, в частности, просит возобновить сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами и наладить четкую коммуникацию со стороны правительства, НБУ, парламента и Президента.
Ситуация в Украине осложняется пиковыми выплатами по внешнему государственному долгу и высокими потребностями в займах для финансирования бюджета, предупредили авторы письма.
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