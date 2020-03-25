Финансовые новости
- |
- 25.03.20
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажоре
15:56 25.03.2020 |
Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ) в связи карантином упростила процедуру подачи заявления для получения предпринимателями сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.
Такие разъяснения Торгово-промышленной палаты Украины, которая, в соответствии с профильным законом, регулирующим деятельность этой организации, уполномоченное удостоверять форс-мажорные обстоятельства, есть в распоряжении Укринформа.
"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались большинство предпринимателей на территории Украины, в связи карантином введенным Кабинетом Министров Украины и введением ограничивающих мер в соответствующих сферах, мы упростили процедуру подачи заявления. Подготовить нужные документы несложно, учитывая, что заявитель, как никто лучше знает о своих обязательствах. Торгово-промышленные палаты постоянно предоставляют бесплатные консультации и делают все, чтобы максимально упростить этот процесс", - говорится в разъяснении.
Как отмечают в ТППУ, большинство обращений, которые поступают, связанные с невозможностью выполнения договорных обязательств. Поэтому, если у предпринимателя возник именно такой случай, для засвидетельствования форс-мажора ему понадобится: заявление, подписанного руководителем предприятия; копия договора; копия приказа(распоряжения) в связи с необходимостью прекращения деятельности на основании соответствующих нормативно-правовых актов; извещение (извещения другой стороны).
Отправлять документы следует в электронном варианте на адрес: ucci@ucci.org.ua.
В ТППУ также обратили внимание, что заявитель имеет право обращаться за удостоверением форс-мажорных обстоятельств, в случае уже нарушенного срока исполнения обязательства, в связи с введенным карантином.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный феодализм: Как эпидемия и олигархи сделают Зеленского слабым в регионах
|Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову
|Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес
|Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ за 2019 год наложил штрафов почти на 9 миллиардов
|В Украине есть группа людей, которая «продает» финансово необразованным идею дефолта - Рашкован
|Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажоре
|Правительство назначило ответственного за реорганизацию Минагрополитики
|«Нафтогаз» в апреле увеличит цену на газ для промышленности на 0,2-2,2%
|Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro
Это интересно
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету