Предпринимателям упростили подачу заявления о форс-мажоре

Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ) в связи карантином упростила процедуру подачи заявления для получения предпринимателями сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.

Такие разъяснения Торгово-промышленной палаты Украины, которая, в соответствии с профильным законом, регулирующим деятельность этой организации, уполномоченное удостоверять форс-мажорные обстоятельства, есть в распоряжении Укринформа.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказались большинство предпринимателей на территории Украины, в связи карантином введенным Кабинетом Министров Украины и введением ограничивающих мер в соответствующих сферах, мы упростили процедуру подачи заявления. Подготовить нужные документы несложно, учитывая, что заявитель, как никто лучше знает о своих обязательствах. Торгово-промышленные палаты постоянно предоставляют бесплатные консультации и делают все, чтобы максимально упростить этот процесс", - говорится в разъяснении.

Как отмечают в ТППУ, большинство обращений, которые поступают, связанные с невозможностью выполнения договорных обязательств. Поэтому, если у предпринимателя возник именно такой случай, для засвидетельствования форс-мажора ему понадобится: заявление, подписанного руководителем предприятия; копия договора; копия приказа(распоряжения) в связи с необходимостью прекращения деятельности на основании соответствующих нормативно-правовых актов; извещение (извещения другой стороны).

Отправлять документы следует в электронном варианте на адрес: ucci@ucci.org.ua.

В ТППУ также обратили внимание, что заявитель имеет право обращаться за удостоверением форс-мажорных обстоятельств, в случае уже нарушенного срока исполнения обязательства, в связи с введенным карантином.

