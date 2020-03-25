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Правительство назначило ответственного за реорганизацию Минагрополитики
15:51 25.03.2020 |
Кабинет министров назначил главой комиссии по проведению реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александра Черных.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
В настоящий момент Черных занимает должность государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как сообщал УНИАН, 6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении новоизбранного Кабинета министров создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.
В конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия объединилось с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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