Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первая неделя карантина в Украине увеличила продажи новых авто на 74% по сравнению с неделей «до»
09:25 24.03.2020 |
Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта). В целом за март рост составил 36%.
Об этом сообщает гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в Facebook.
"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей.
На этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%. Но к концу недели рост выдохся. стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайн.
...Пока же можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV", - пишет Омельницкий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ
|Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять
|Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин
|Цена на газ для населения и тепловиков в марте снизится на 14%
|Первая неделя карантина в Украине увеличила продажи новых авто на 74% по сравнению с неделей «до»
|Госстат показал структуру расходов украинцев
|Аналитики BofA ожидают снижения ВВП Украины в 2020г на 1,1%
Это интересно
|Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль