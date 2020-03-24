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Госстат показал структуру расходов украинцев
09:12 24.03.2020 |
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за 2019 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 39,7%.
Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,5%.
Далее идут "Транспорт" - 10,0%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,1%.
Кроме того, на "Охрану здоровья" украинцы тратят 5,7%, "Одежду и обувь" - 4,9%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую техника и текущее содержание жилья" - 3,7%, на "Рестораны и отели" - 3,3%, на "Связь" - 2,7%, на "Образование" - 1,2%, на "Разные товары и услуги" - 4,4%.
Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2019 році
|
|
У фактичних цінах
|
У постійних цінах 2016 року,
відсотків до відповідного кварталу попереднього року
|
млн.грн
|
відсотків до підсумку
|
зміна обсягу
|
зміна дефлятора
|
Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств
|
2 954 221
|
100,0
|
11,9
|
8,3
|
Продукти харчування та безалкогольні напої
|
1 172 330
|
39,7
|
7,6
|
9,9
|
Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики
|
210 710
|
7,1
|
1,9
|
15,2
|
Одяг і взуття
|
144 609
|
4,9
|
18,6
|
0,4
|
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|
398 087
|
13,5
|
33,7
|
7,7
|
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|
109 467
|
3,7
|
11,4
|
2,9
|
Охорона здоров’я
|
167 477
|
5,7
|
15,7
|
6,8
|
Транспорт
|
296 372
|
10,0
|
10,2
|
3,9
|
Зв’язок
|
78 470
|
2,7
|
5,7
|
15,7
|
Відпочинок і культура
|
111 081
|
3,8
|
13,1
|
2,3
|
Освіта
|
35 395
|
1,2
|
11,8
|
13,6
|
Ресторани та готелі
|
97 873
|
3,3
|
11,0
|
11,1
|
Різні товари та послуги
|
132 350
|
4,4
|
7,6
|
9,5
Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%.
Напомним, по данным регулярного опроса домохозяйств Украины, которое проводит Государственная служба статистики, расходы украинцев на "Жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива" в 2018 году составили 16,5% от потребительских расходов. Однако с этих расходов 3,6% составили субсидии.
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