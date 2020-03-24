Госстат показал структуру расходов украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за 2019 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 39,7%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,5%.

Далее идут "Транспорт" - 10,0%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,1%.

Кроме того, на "Охрану здоровья" украинцы тратят 5,7%, "Одежду и обувь" - 4,9%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую техника и текущее содержание жилья" - 3,7%, на "Рестораны и отели" - 3,3%, на "Связь" - 2,7%, на "Образование" - 1,2%, на "Разные товары и услуги" - 4,4%.

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2019 році

У фактичних цінах У постійних цінах 2016 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року млн.грн відсотків до підсумку зміна обсягу зміна дефлятора Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 2 954 221 100,0 11,9 8,3 Продукти харчування та безалкогольні напої 1 172 330 39,7 7,6 9,9 Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики 210 710 7,1 1,9 15,2 Одяг і взуття 144 609 4,9 18,6 0,4 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 398 087 13,5 33,7 7,7 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 109 467 3,7 11,4 2,9 Охорона здоров’я 167 477 5,7 15,7 6,8 Транспорт 296 372 10,0 10,2 3,9 Зв’язок 78 470 2,7 5,7 15,7 Відпочинок і культура 111 081 3,8 13,1 2,3 Освіта 35 395 1,2 11,8 13,6 Ресторани та готелі 97 873 3,3 11,0 11,1 Різні товари та послуги 132 350 4,4 7,6 9,5





Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%.

Напомним, по данным регулярного опроса домохозяйств Украины, которое проводит Государственная служба статистики, расходы украинцев на "Жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива" в 2018 году составили 16,5% от потребительских расходов. Однако с этих расходов 3,6% составили субсидии.