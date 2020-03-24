Аналитики BofA ожидают снижения ВВП Украины в 2020г на 1,1%

Аналитики Bank of America (BofA) в конце минувшей неделе ухудшили оценку перспектив украинской экономики в 2020 году и ожидают снижения ВВП страны на 1,1% из-за увеличившихся перебоев в ее работе.

"Поддержка МВФ остается ключевым предположением для всего сценария, мы остаемся конструктивными, учитывая отсутствие альтернатив", - говорится в документе.

В то же время, считают аналитики BofA, такое падение создает базу для ускорения роста ВВП в 2021 году до 4,8%, что будет позитивно влиять на стоимость ВВП-варрантов Украины.

Текущие падение стоимости ВВП-варрантов (до 50-60% от номинала - ИФ) в BofA объясняют ростом доходности евроблигаций Украины (до 11-14% годовых - ИФ).

