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Аналитики BofA ожидают снижения ВВП Украины в 2020г на 1,1%
08:55 24.03.2020 |
Аналитики Bank of America (BofA) в конце минувшей неделе ухудшили оценку перспектив украинской экономики в 2020 году и ожидают снижения ВВП страны на 1,1% из-за увеличившихся перебоев в ее работе.
"Поддержка МВФ остается ключевым предположением для всего сценария, мы остаемся конструктивными, учитывая отсутствие альтернатив", - говорится в документе.
В то же время, считают аналитики BofA, такое падение создает базу для ускорения роста ВВП в 2021 году до 4,8%, что будет позитивно влиять на стоимость ВВП-варрантов Украины.
Текущие падение стоимости ВВП-варрантов (до 50-60% от номинала - ИФ) в BofA объясняют ростом доходности евроблигаций Украины (до 11-14% годовых - ИФ).
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