Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Минюсте заявили о всплеске рейдерства во время карантина
08:43 24.03.2020 |
За последнюю неделю в Украине зафиксировано столько же случаев рейдерства, как и за 4 месяца прошлого года.
Об этом министр юстиции Денис Малюска сообщил в Facebook.
«Имеем первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Отдельные таланты почему-то решили, что на время карантина Офис противодействия рейдерству не сможет эффективно защищать собственность. Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестры даже без подгрузки каких-либо документов. За последнюю неделю такой наглости произошло почти столько же, сколько за 4 месяца прошлого года», - заявил Малюська.
По его словам, особенно "отличился" регистратор Петровского сельского совета Генического района Херсонской области Мустафаев Фарит Анварович, от имени которого внесен в реестры большой массив ложной информации.
«Отдельные пострадавшие (например ООО «Юридическая инвестиционная компания «Форум» и ООО «КПД-С») уже успели подать жалобы, которые мы удовлетворили, и собственность вернули. Доступ господина Мустафаева к реестрам заблокирован. Сегодня-завтра все наши решения выложим онлайн», - сообщил министр юстиции.
Он также напомнил, что жалобу в Офис противодействия рейдерству можно подавать онлайн с помощью сервиса iGov.
Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров, с 18 марта до 3 апреля в Украине введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также с 17 марта приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре.
С 18 марта до 3 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и на автомобильном транспорте, в автобусах на городских маршрутах.
Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.), в которых принимает участие более 10 человек.
С 12 марта до 3 апреля приостановлено обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный детектив: Кому выгодно заменить Емца во главе МОЗ
|Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Карантин – большой форс-мажор для бизнеса. Но этим не стоит злоупотреблять
|Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин
|Цена на газ для населения и тепловиков в марте снизится на 14%
|Первая неделя карантина в Украине увеличила продажи новых авто на 74% по сравнению с неделей «до»
|Госстат показал структуру расходов украинцев
|Аналитики BofA ожидают снижения ВВП Украины в 2020г на 1,1%
Это интересно
|Apple начала массовое производство антикризисного iPhone 9
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль