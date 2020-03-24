В Минюсте заявили о всплеске рейдерства во время карантина

За последнюю неделю в Украине зафиксировано столько же случаев рейдерства, как и за 4 месяца прошлого года.

Об этом министр юстиции Денис Малюска сообщил в Facebook.

«Имеем первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Отдельные таланты почему-то решили, что на время карантина Офис противодействия рейдерству не сможет эффективно защищать собственность. Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестры даже без подгрузки каких-либо документов. За последнюю неделю такой наглости произошло почти столько же, сколько за 4 месяца прошлого года», - заявил Малюська.

По его словам, особенно "отличился" регистратор Петровского сельского совета Генического района Херсонской области Мустафаев Фарит Анварович, от имени которого внесен в реестры большой массив ложной информации.

«Отдельные пострадавшие (например ООО «Юридическая инвестиционная компания «Форум» и ООО «КПД-С») уже успели подать жалобы, которые мы удовлетворили, и собственность вернули. Доступ господина Мустафаева к реестрам заблокирован. Сегодня-завтра все наши решения выложим онлайн», - сообщил министр юстиции.

Он также напомнил, что жалобу в Офис противодействия рейдерству можно подавать онлайн с помощью сервиса iGov.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров, с 18 марта до 3 апреля в Украине введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также с 17 марта приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре.

С 18 марта до 3 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и на автомобильном транспорте, в автобусах на городских маршрутах.

Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.), в которых принимает участие более 10 человек.

С 12 марта до 3 апреля приостановлено об​​учение в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.