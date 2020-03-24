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Украинский бизнес спрогнозировал, как переживет карантин
08:26 24.03.2020 |
65% украинских компаний не смогут выполнить свои годовые бизнес-планы из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сказано в пресс-релизе по результатам опроса на тему "Экономическое влияние COVID-19 на Украину", проведенного Американской торгово-промышленной палатой и консалтинговой компанией Deloitte.
Согласно сообщению, 47% опрошенных компаний планируют сохранить нынешнее количество своих работников и только четверть респондентов планирует сократить их количество.
Исследование показало, что более 30% опрошенных компаний не могут перевести большинство своих сотрудников на дистанционный режим работы. Перевести всех сотрудников могут только 18% компаний, большинство их которых имеет не более 200 человек персонала.
Также компании, которые не могут перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы, называют проблемы с общественным транспортом (65% опрошенных) и обеспеченностью средствами медицинской защиты (52%) как ключевые преграды для эффективного функционирования в условиях карантина.
Большинство опрошенных опасаются, что свертывание сотрудничества с Международным валютным фондом и возможный дефолт государства станут дополнительной нагрузкой на бизнес, поэтому предприятия ожидают от правительства увеличения возможностей служб здравоохранения, обеспечения стабильного функционирования банковской системы и продолжения сотрудничества с МВФ.
Опрос был проведен 19 марта среди 104 представителей из 96 бизнес-организаций Украины. Три четверти опрошенных - главные исполнительные директора (CEO) своих компаний.
Как сообщал УНИАН, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал самоубийством массовую остановку в Украине предприятий в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По оценке Нацбанка, Украина по сравнению с 2008, 2014 и 1998 годами более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, а последствия этого кризиса могут оказать позитивный эффект на некоторые показатели.
Также в Нацбанке считают, что промедление со стартом новой программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 миллиарда долларов не должно стать препятствием для получения помощи МВФ в рамках других программ на преодоление последствий кризиса из-за пандемии коронавируса.
Справка УНИАН. Deloitte - международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. Оборот компании в 2019 году составил свыше 42 миллиардов долларов. Имеет представительство в более 150 странах мира, в том числе в Украине.
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