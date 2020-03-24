Бизнес-ассоциации считают введение чрезвычайного положения преждевременным

Украинские бизнес-ассоциации считают, что вводить чрезвычайное положение в стране преждевременно, поскольку это может иметь катастрофические последствия для экономики.

Такое совместное заявление сделали ассоциации и объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), Союз украинских предпринимателей (СУП), European Business Association (ЕВА), Федерация роботодателей Украины, Журнал Бизнес 100, IT Ukraine, СЕО club Ukraine, сообщает пресс-служба УКАБ.

«Мы считаем, что введение чрезвычайного положения с остановкой большинства нестратегических предприятий преждевременно и может иметь катастрофические последствия для экономики Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, упомянутые структуры поддерживают усилия по внедрению карантинных мероприятий с целью противодействия распространения COVID-19. В то же время, отмечается, если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет - большую часть доходов. Как следствие, финансовых и организационных ресурсов для борьбы с вирусом у государства станет намного меньше, а последствия пандемии станут действительно критическими.

Подчеркивается, что при сравнении мер противодействия распространения COVID-19 в Украине и других странах, где вирус приобрел значительно более широкое распространение, заметно, что на 22 марта 2020 года Украина уже применила комплекс более жестких мер по сравнению с остальными странами: запрет международного и междугородного сообщения, значительное ограничение движения транспорта, закрытие, в частности заведений общественного питания, концертных площадок и торговых сетей. Страны, где количество заболевших на миллион человек превышает показатели Украины в сотни раз, такие, как Германия (286 больных на млн человек), Нидерланды (246 больных), Швеция (191 больной), используют только часть таких мер.

В то же время в Украине планируется новое весомое расширение комплекса мер к уже существующему перечню, которое сопоставимо только с введенными в наиболее пострадавших регионах Италии и Китая, в частности запланирован запрет деятельности предприятий, не входящих в перечень критической инфраструктуры. В заявлении отмечается, что это приведет к потере миллионов рабочих мест и к значительным потерям бюджетов различных уровней.

Отдельно в заявлении отмечается, что другие государства запускают многомиллиардные программы поддержки экономики из-за потерь, связанных с мерами борьбы с распространением COVID-19. Например, в соседней Польше на меры стимулирования экономики предполагается потратить 212 млрд злотых (1,37 трлн грн). Украина не имеет достаточных финансовых резервов, подчеркивают упомянутые бизнес-ассоциации, и поэтому, если будет введен дополнительный комплекс карантинных ограничений и остановлено ​​большое количество предприятий без соответствующей программы поддержки экономики, это приведет к глубокому экономическому кризису и тяжелым социальным последствиям, которые сложно предугадать.

В частности, прогнозируется, что в случае продления карантина на несколько месяцев, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9% по сравнению с 2019 годом, а курс гривни может достичь 35 грн/доллар. Но, если останутся работать только стратегические предприятия, то последствия могут стать еще критичнее. Ориентиром может служить оценка падения ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, которую приводит американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co.

Заявители считают, что в нынешних условиях необходимо сфокусироваться на следующем: не допустить значительной потери рабочих мест; быстрее выполнить государством обязательства перед МВФ и для получения финансирования принять необходимые законы, в частности закон о невозможности возвращения банков экс-владельцам; немедленно уменьшить расходы бюджета (остановить финансирование государственных программ и т. д.) и направить высвобожденные средства на борьбу с пандемией; обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат и льгот, что позволит выявить несуществующих получателей и соответственно уменьшит расходы госбюджета; централизовать использование средств в местных и государственном бюджете для контроля использования только с целью борьбы с пандемией; обеспечить со стороны государства доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мероприятий; остановить начисления каких-либо финансовых санкций всем субъектам хозяйствования, которые имеют кредиты в банковских и финансовых учреждениях.