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Что будет в случае объявления дефолта Украины: мнение банкира
08:20 24.03.2020 |
Объявление дефолта из-за введенного в Украине карантина в связи с пандемией коронавируса и начавшегося мирового кризиса будет очень плохим сценарием для нашей страны, который приведет к прекращению поступления иностранных инвестиций на годы и гиперинфляции.
Такое мнение выразил глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук в ходе видеоконференции.
"Дефолт - это очень плохо для страны, это приведет к тому, что все иностранные инвестиции перестанут поступать в страну в течение многих лет. Более того, рынок госдолга закроется, это приведет к инфляции, возможно к гиперинфляции, и с последствиями. Это абсолютно плохой рецепт", - сказал Писарук, рассуждая о возможных последствиях объявления дефолта.
Глава правления «Райффайзен Банка Аваль» подчеркнул, что согласен с позицией Национального банка Украины относительно того, что сейчас не стоит вводить никаких ограничений на валютном рынке, так как они могут спровоцировать панику среди украинцев.
"Я согласен с позицией НБУ, такие ограничения вводить не стоит, в них нет необходимости, так как на сегодня банковская система ликвидна, капитализирована, наш опыт кризиса 2014-2015 годов показал, что введение ограничения вносит элементы паники среди клиентов", - подчеркнул банкир, добавив, что сегодня властям критически важно договориться о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как сообщал УНИАН, ранее ведущие экономисты и исследовательские центры Украины заявили о недопустимости объявлять дефолт Украины, поскольку это грозит международной изоляцией нашей страны.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодняшний день имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.
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