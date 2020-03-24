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Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн
08:11 24.03.2020 |
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.
"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.
Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.
Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.
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