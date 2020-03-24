ОП оценивает дополнительные затраты на борьбу с СOVID-19 в $3,5-4 млрд и рассчитывает увеличить сумму финансирования от МВФ почти вдвое

Офис президента оценивает дополнительные затраты на борьбу с СOVID-19 в $3,5-4 млрд и рассчитывает увеличить финансирование от МВФ почти вдвое, сообщила замглавы Офиса президента (ОП) Юлия Ковалив.

"Только на борьбу с коронавирусом мы уже ожидаем дополнительную потребность в размере порядка $3,5-4 млрд. Это те расчеты, которые мы обсуждаем, в том числе с МВФ. Речь идет и о закупке средств защиты, о финансировании медицины, о дополнительной оплате врачам", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии, организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) в понедельник.

В настоящее время власти разрабатывают новый пакет законопроектов о поддержке бизнеса в период борьбы с заболеванием, вызванным новым коронавирусом.

"Прежде всего это будет касаться изменений в Трудовой кодекс и трудовые отношения, чтобы легализовать и удаленное место работы, и индивидуальный график работы - все те вопросы, с которыми к нам поступают онлайн-обращения от бизнеса", - пояснила Ковалив.

Рассматривается также возможность частичной компенсации и более гибкого регулирования больничных и простоев.

"Государство будет готово взять на себя часть этих расходов на фонд зарплаты и разделить эти расходы", - сказала замглавы Офиса президента.

По ее словам, принятый на прошлой неделе пакет законов о поддержке бизнеса обойдется госбюджету в 10 млрд грн.

Ковалив также отметила, что Министерство финансов разрабатывает изменения в государственный бюджет на 2020 год, в котором должно быть предусмотрено сокращение расходов на $1,7 млрд.

"Из бюджета будут дофинансировать и Фонд соцстраха (...), и Фонд безработицы. Мы уже сейчас планируем увеличение финансирования этих фондов через увеличение дефицита госбюджета. Плюс мы увеличим расходную часть на около $1,7 млрд, или где-то на 51 млрд грн. Большинство статей бюджета, начиная от содержания чиновников, будет сокращено, много программ будут сокращены. Мы будем максимально ужимать госбюджет по всем расходам", - сказала она.

"Я даже думаю, что мы будем урезать те зарплаты отдельных органов, которые были рыночными и высокими, временно, на период от трех до шести месяцев", - добавила замглавы ОП.